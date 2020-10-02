شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إعلان قائمة المعينين بمجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد قرار رئيس الجمهورية أمس بدعوة مجلس الشيوخ لبدء دور الانعقاد العادي الأول في 18 أكتوبر الجاري، أي بعد أسبوعين من الآن، أصبح لزاماً على الرئيس إصدار قائمة المعينين قبل هذا الموعد، وفقاً لقانون مجلس الشيوخ.

ونصت المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، على أن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد. وهو نص ملزم لرئيس الجمهورية بإصدار قرار التعيين لـ100 عضو قبل بدء دور الإنعقاد.

كما وضعت المادة ضوابط ضوابط لاختيار الأعضاء المعينين من بينها «أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، وأن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.