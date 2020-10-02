شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور أحمد شيبة وسعد الصغير.. بدء احتفالات «نصر أكتوبر» بسيدي جابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ توافد المواطنين على ميدان سيدي جابر بالإسكندرية، للاحتفال بنصر حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحفل فني يحييه الفنان الشعبي أحمد شيبة والمطرب سعد الصغير .

كان ميدان سيدى جابرقد أتم استعداداته لاحتضان الحفل الذي يقام للاحتفال بنصر أكتوبر بحضور الآلاف من الشباب، ويشدو فيه المطربان الصغير وشيبة بباقة من أحلى أغانيهم، بالإضافة إلى عدد من الأغانى الوطنية الشهيرة .

يبدأ الحفل في السادسة مساءاً بحضور عدد كبير من الشباب وبمشاركة عدد من الأحزاب السياسية .

وقد تم تزيين ميدان سيدي جابر بالأنوار واللافتات التي تبارك النصر وتحمل أسماء الأحزاب المشاركة في ترتيب الاحتفال، وكذلك صور الرئيس عبدالفتاح السيسي.