شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية بميدان أبو الحجاج بالأقصر للاحتفال بنصر أكتوبر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القوى السياسية، أعضائها للمشاركة فى الاحتفالية المقررة بساحة ميدان أبو الحجاج الاقصرى، أمام معبد الاقصر، مساء البوم، والتى تضم عددا من الأحزاب السياسية، ومنها مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد والتجمع وعدد اخر من الأحزاب بجانب منظمات المجتمع المدنى، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ومن المقرر أن تضم الاحتفالية عددا من الفقرات، تبدا بتنظيم مسيرة للشباب يحملون إعلام مصر ويشكلون طابور عرض بجانب وقفة تاييد لدعم الدولة المصرية ضد الخونة والمأجورين أعداء الوطن، ودعم القيادة السياسية فى حماية مقدرات الدولة، ودعت الأحزاب السياسية أعضائها للاشتراك فى الاحتفالية ودعم الدولة.

وتتضمن الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الاقصر، وفرقة الاَلات الشعبية والتراثية، والمزمار البلدى وشاعر الربابة وغيرها من الفقرات الفنية التى تشرف على تنظيمها ثقافة الأقصر.