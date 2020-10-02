شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «6 أكتوبر» يحتفل باليوم العالمى للمسنين داخل «دار الياسمين» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتفل جهاز مدينة 6 أكتوبر باليوم العالمي للمسنين، بدار «الياسمين» لرعاية السيدات المسنات وغير القادرات . وقام المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز بزيارة الدار، وخلال الزيارة حرص رئيس الجهاز والمرافقون على مصافحة النزلاء بالدار وتوزيع الورود عليهم والإطمئنان على راحتهم، معربين عن سعادتهم لمشاركتهم فرحتهم بهذا اليوم، وأكدوا على أننا جميعا علينا مسؤولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، وأن جهاز المدينة على استعداد لتلبية كافة احتياجات الدار وتقديم سبل الدعم والرعاية لنزلاء الدار من أجل توفير الاجواء المناسبة لهم . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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