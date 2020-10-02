شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 672 زجاجة مشروب غازي مغشوشة خلال حملة تفتيش على الأسواق بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظم مكتب مراقبة أغذية أسوان حملة تفتيشية علي عدد من أماكن تخزين المواد الغذائية بمدينة اسوان. وأسفرت الحملة عن ضبط ٦٧٢ زجاجه مشروب غازي زنة الزجاجة الواحدة 250 ملي مغشوشة، وغير صالحة للاستهلاك الادمي. كما تم سحب 19 عينة من المواد الغذاية المتنوعة وأرسلت إلي المعمل للتحليل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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