شكرا لقرائتكم خبر عن حبس المحامى طارق جميل سعيد بعد فيديو الـ«العربية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المحامى طارق جميل سعيد على ذمة التحقيقات في بلاغات تقدم بها اعضاء في أحزاب سياسية يتهمونه فيها بالسب والقذف، على إثر فيديو بثه «سعيد» من داخل سيارته ينتقد اختبار المرشحين لمجلس الشعب

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على«سعيد» ليلة أمس الأول بعد صدور قرار من النيابة بضبط وإحضاره.

وتضامن عدد كبير مع المحامين مع زميلهم وطالبوا بتحرك من نقيبهم للوقوف إلى جوار زميلهم في جلسات للتحقيق المقبلة.