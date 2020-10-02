شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تأمر بحبس متهمين بالتعدي على فتاة أجنبية بمدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة العامة بحبس متهمين بالتعدي على فتاة أجنبية بمدينة نصر، حيث تلقت «النيابة العامة» مطالبات عِدة بالتحقيق في مقطع تدوول بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه تحرش بعض الفتيان بفتاة أجنبية في زهراء مدينة نصر؛ حيث اتخذت «النيابة العامة» إجراءات التحقيق، وكانت تحريات الشرطة قد تمكنت من تحديد هوية المجني عليها- سودانية الجنسية- وتحديد 9 متهمين بالواقعة تم ضبطهم.

وبسؤال «النيابة العامة» المجني عليها شهدت بتعدي 2 من المتهمين فقط عليها، ومحاولة أحدهم الدفاع عنها، وتواجد الباقون بمكان الواقعة دون التعدي عليها أو الدفاع عنها، وقد أقر 2من المتهمين خلال استجوابهما بهتكهما عرض المجني علهيا بالقوة على نحو ما ورد بالمقطع المتداول، وقد شهد من كان يحاول الدفاع عنها في التحقيقات بذات المضمون، وأكدت تحريات الشرطة النهائية هذه الصورة التي انتهت إليها التحقيقات.

هذا، وقد أخطرت «النيابة العامة» «خط نجدة الطفل» بالواقعة لحداثة عمر المجني عليها، وأمرت بحبس المتهمين اللذين تعديا عليها 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الباقين، وجارٍ استكمال التحقيقات.