شكرا لقرائتكم خبر عن غريقان في دمياط خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة دمياط واقعتي غرق لشخصين، حيث تم انتشال الجثتين وتحرير محضر وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بالتحقيق والكشف عن ملابسات الواقعتين.

كان مصيف رأس البر التابع لمحافظة بدمياط قد شهدت واقعة غرق شاب بشاطئ رأس البر، حيث قامت فرق الإنقاذ بانتشال جثة الشاب، الذي تبين نزوله للاستحمام في شاطئ «شارع 89»، حيث غلبته الأمواج وغرق بعد لحظات، وتبين من التحريات الأولية أن الغريق يدعي عمر عبدالعزيز، ويبلغ من العمر 18 عاما، ويقيم في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم إبلاغ أسرته للتوجه لاستلام جثة الشاب تمهيدا لتشييع جثمانه عقب استصدار تصريح الدفن.

وقبل ساعات كان عدد من الأهالي قد فوجئوا بجثة شخص مجهول يطفو على سطح المياه بالقرب من نادي دمياط الرياضي، حيث تبين أنه شخص في العقد الخامس من العمر، وتم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة التي أمرت عمل التحريات اللازمة كشف ملابسات الحادث.