شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف المياه ببعض الأماكن بمدينة بدر لمدة 12 ساعة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن أنه سيتم ضعف ضغوط المياه ببعض الأماكن والأدوار العليا بالمدينة، لمدة ١٢ ساعة من الساعة الـ۲ صباح غدٍ السبت الموافق ۲۰۲۰/۱۰/۳ وحتى الساعة الـ۲ ظهر نفس اليوم، وذلك نظرا لأعمال الإحلال والتجديد داخل محطة مياه الشرب الرئيسية. وأهاب المهندس عمار مندور بسكان المدينة أخذ التداببر اللازمة خلال فترة ضعف ضغوط المياه، مؤكدا عودة المياه لطبيعتها فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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