شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نصر أكتوبر يشكل تاريخا عظيما لجيل عظيم من الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن نصر أكتوبر يشكل تاريخًا عظيمًا لجيل عظيم من الشهداء الذين آثروا ما عند الله "عز وجل" على الدنيا وما فيها، وآثروا أوطانهم على أنفسهم ، فسجل التاريخ أسماءهم بحروف من نور فى سماء الفداء والتضحية ، فالشهادة عز وشرف ، فقد ضحى من قبلنا لنعيش أعزة ، ويجب أن نضحى ليعيش أبناؤنا وأحفادنا أعزة ، زرع من قبلنا لنحصد ، ونحن نزرع ليحصد من بعدنا .

وفى هذا الإطار قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "فضل الشهادة والتضحية فى سبيل الوطن " موضوعًا لخطبة الجمعة المقبل، وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى خطبة الجمعة اليوم من المسجد الأحمدى بطنطا، أن مواجهة أهل الشر هى قضية وجود وحفاظ على كيان الدولة المصرية ، كما أكد أن الانتماء الحقيقى ليس كلمات تردد، إنما هو عمل على أرض الواقع لمواجهة الفوضى وتعزيز بناء الدولة ، كل فى موقعه ومجاله وميدانه ، فلينظر وليعمل كل منا على تحقيق الولاء والانتماء من خلال إتقان عمله من جهة وإعلاء المصلحة العامة من جهة أخرى مع عمله نشر الوعى فيمن حوله ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، فالمعركة معركة وعى فى المقام الأول ، والوعى هو التحدى الأكبر فى المواجهة ، وعلينا التصدى بكل قوة وحسم لدعاة الفوضى وجماعات أهل الشر. ، فاليد التى تمتد على الوطن وتروع أهله الآمنين جزاؤها أن تُقْطَع .