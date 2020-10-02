شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يفتتح معهد التربية الدينية ومعهد المشورة بأسيوط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم، معهد التربية الدينية ومعهد المشورة، فى أسيوط بمشاركة الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط، والأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها، والأب متاوس أديب ، مدير معهد التربية الدينية، والأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي.

وألقى البطريرك كلمة، أشاد فيها بالمجهودات المبذولة، مشددا على لضرورة الالتزام الدائم بالتكوين لمن يرغب بالخدمة، وأن المعهد هو نقطة انطلاق وليست النهاية، فيما ألقى الأنبا كيرلس مطران إيبارشية أسيوط كلمة، رحب فيها بالضيوف وقام بإلقاء كلمات تشجيعية للخدام لحثهم علي بذل المزيد من العطاء للكنيسة، وفي النهاية ألقى الأب متاوس أديب مدير معهد التربية الدينية، كلمة شكر فيها غبطة أبينا البطريرك لحضوره.

كما صلى البطريرك على نية المتنيح – المتوفى- الأب جوزيف ماري، الذي خدم معهد التربية الدينية طيلة حياته، كما قدم غبطته الهدايا على الخريجين من الدفعة السابقة للمعهدين.

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