شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يمد معرض سوق مصر بالحديقة الدولية للثلاثاء المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مد إقامة معرض سوق مصر بالحديقة الدولية حتى يوم الثلاثاء القادم نظرا للإقبال الشديد عليه، وافتتح المحافظ معرض مستلزمات الأسرة والمدارس الذى تقيمه المحافظة بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان "سوق مصر " بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والغرفة التجارية بالقاهرة وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية .

حضر الافتتاح م . إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ، ونواب المحافظ للمناطق الشرقية والغربية والشمالية ، واللواء محمد حنفى السكرتير العام ، واللواء ابراهيم عوض السكرتير العام المساعد .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض يشارك فيه 300 عارض من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين مؤكدًا أن المعرض يقدم عروض وخصومات على كافة المنتجات التى تحتاجها الأسر بخصومات تتجاوز 50% خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس .

ويشمل المعرض الذى سيكون الدخول اليه بالمجان اليوم وغدا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 11 مساءا كل ما يخص الاسرة من ملابس ومفروشات وصناعات جلدية وصناعات يدوية وادوات مكتبية كما سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث يتضمن عروض فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية تحت إشراف مديرية ثقافة القاهرة وبالتعاون مع هيئة قصور الثقافة كما يتضمن ورش أعمال فنية بالمجان للأطفال وورش للرسم بالرمل وعمل ماسك من الفوم والطباعة بالاستنسل والرسم بالألوان الخشبية وعمل لوحات من قصاصات المجلات .

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إلى جانب ورش لتبسيط التراث توضح مفهوم التراث العربى وأسرار النجاح فى الشخصيات التراثية وعرض لبعض ملامح الشخصية التراثية بالإضافة لمعرض للمنتجات اليدوية "الخيامية والحلى" وفقرات فنية لفرقة آلات شعبية وعروض للتنورة والأراجوز بالإضافة الى نشاط مسرح الحديقة الدولية الذى يقدم لزائرى المعرض مسرحية من الساعة 7 إلى 9 مساءً .

واضاف المحافظ ان المعرض يستهدف أيضا دعم أصحاب المصانع من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حيث يخصص المعرض خيمة عرض خاصة بالتعاون مع جمعية حورس لخدمة مستثمرى القطاع الغير رسمى وحماية البيئة تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم الشراكة بين المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة وتحقيق رؤية الدولة فى مشروع دمج 2000 ورشة فى القطاع الرسمى.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم اختيار الحديقة الدولية لإقامة المعرض فى مكان مفتوح يسهل فيه تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا، مؤكدًا أنه لن يسمح بدخول المعرض دون ارتداء الكمامات الطبية واتخاذ الاجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة رواد المعرض .