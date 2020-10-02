"الجزيرة" عديمة المهنية ومنصة الدفاع عن الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكتف قناة الجزيرة القطرية بدعمها للإرهاب من خلال نشر فيديوهات مفبركة عن الدول التى تستهدفها، لكن وصل الأمر لاستضافة عناصر الجماعات الإرهابية والحصول على تصريحات منهم. وعلى "تويتر" تداول مغردون صورة لمذيعة بالقناة القطرية ترتدى الأسود أثناء تغطيتها لعملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى فى مدينة إدلب بسوريا. Advertisements كما تتجنب قناة الجزيرة أن تقول مصطلح "تنظيم داعش الإرهابى" وتصفهم بـ"تنظيم الدولة" وفى يوليو 2018 أقدمت الجزيرة على الترويج لعمليات الإرهابيين فى سيناء عبر نشر مقاطع مصورة أثناء تنفيذ عمليات إرهابية وتصفهم بالمعارضين وليس الإرهابيين. وفى أبريل 2015 نشر موقع الجزيرة تقريرا حول الأحداث التى تشهدها سيناء، وتضمن معلومات عن جماعة أنصار بيت المقدس وتصريحات من أعضاء الجماعة، وخلا التقرير عن أى حديث عن العمليات الإرهابية التى تقوم بها جماعة أنصار بيت المقدس فى سيناء أو أى تصريح لجهة رسمية مصرية.

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