شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يشيد بالتزام المنشآت على مستوى الجمهورية بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار بالتزام المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بالإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا للمعايير العالمية، والتي لمسها شخصيا خلال جولاته الميدانية في مختلف المدن السياحية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي عقد بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، حيث أطلع المجلس على المبادرات والقرارت التي اتخذها مجلس الوزراء لمساندة القطاع لتخطي الأزمة الحالية، مؤكدا أن الأولوية لدى القيادة السياسية و الحكومة المصرية هي الحفاظ على العمالة المصرية، وعلى مكانة مصر السياحية والاستثمارات القائمة في هذا القطاع.

وأكد العنانى على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال مؤسساته الشرعية لوضع السياسات الترويحية والخطط السياحية، التي من شأنها عودة الحركة السياحية من الأسواق المختلفة، مشيرا إلى نتائج المباحثات التي قام بها مؤخرا مع الوزراء و الجهات الدولية بعدد من الدول والأسواق المستهدفة والتي تبشر بمزيد من الحركة السياحية.

وصرح أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية: "نتوجه بكل الشكر و العرفان للقيادة السياسية وللحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار و كل الجهات على الدعم و المساندات الغير مسبوقة التي نعتبرها السبب الرئيسي الذي ساعدنا على الحفاظ و الاستمرار في تقديم الخدمة السياحية في ظل الازمة الحالية".

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وأضاف الوصيف "ان التعاون و التنسيق بين كافة اجهزة الدولة دون استثناء و التي يلمسها كل القائمين على العمل السياحي، سواء كان ذلك على مستوى مجلس الوزراء او اللجنة الوزارية للسياحة و الآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تدعونا لبذل مزيدا من الجهد و دراسة كيفية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في شتى النواحى، وخاصة في الترويج للمنتج السياحي المصري خلال الفترة الوشيكة القادمة."

وعقب الاجتماع أرسل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برقيه لرئيس الجمهورية أعرب خلالها أعضاء المجلس عن عظيم امتنانهم و تقديرهم للرعاية التي تلقاها قطاع السياحة المصرية من القيادة السياسية، والتي وصفتها برقيتهم بانها الوقود الدافع لاستمرارهم و التأكيد على عهدهم ببذل قصارى جهدهم، واضعين نصب أعينهم مكانة مصر السياحية و الحفاظ على العمالة الماهرة و المدربة، و مؤكدين على تأييدهم ومشيدين بإنجازات القيادة السياسية و دورها في خلق واقع مشرف و صورة جديدة تضع مصر في مصاف الدول الكبرى في كافة المجالات و لاسيما سياحيا.

كما أرسل المجلس برقية شكر وتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين أن تضافر جهود كافة الوزارات و المؤسسات المصرية لمساندة القطاع السياحي لتخطي تداعيات أزمة انتشار جائحة كورونا في العالم و القرارات المساندة للقطاع السياحي و المتخذة تعد غير مسبوقة في تاريخ السياحة المصرية، مؤكدين على التزامهم بالحفاظ على العمالة المصرية، آملين في سرعة عودة السياحة والعمل على تعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي قريبا.