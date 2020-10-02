شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تثقيفية موسعة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر الثلاثاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة تقيم الندوة التثقيفية لرجالها للاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد. وأضاف موسى خلال تغطية خاصة للاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، على شاشة قناة صدى البلد، أن الاحتفال الرسمي لانتصارات أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة فيما تستمر الاحتفالات بداية من شهر أكتوبر في مختلف ميادين المحافظات المصرية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن إجازة يوم السادس من أكتوبر ستكون الخميس المقبل بدلا من الثلاثاء بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتماد اجازة السادس من أكتوبر الخميس المقبل.