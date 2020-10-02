شكرا لقرائتكم خبر عن بطريركية الإسكندرية تعلن مواعيد قداساتها بأسبقية الحضور وإجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بطريركية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس، مواعيد القداسات الجديدة على مدار الإسبوع فى جدول يوضح المواعيد، والتي حددت على مدار الأسبوع قداسين فقط بالحجز المسبق و 6 قداسات بدون حجز ولكن بأسبقية الحضور، مع وضع شروط احترازية كإجراءات وقائية من فيروس كورونا.



جدول القداسات

ووفق الجدول، فإن السبت سوف يكون قداس واحد من 8 صباحا بالحجز المسبق، والأحد قداسين الأول من 6 صباحا والثاني من 8:30 والاثنين بدون حجز مسبق وبأسبقية الحضور وكذلك الأربعاء أما الخميس فقداس واحد من 8 صباحا بدون حجز أيضا والجمعة قداسين الأول من 7 صباحا بدون حجز وبأسبقية الحضور والثاني من 9:30 بالحجز المسبق، وأيام الاثنين والثلاثاء بلا قداسات.

ووضعت البطريركية شروط حضور القداسات كالتالي، يجب احضار الكمامة واللفافة والمياه الخاصة للفرد، ومراعاة التباعد الاجتماعى، الالتزام بالمكان المخصص وعدم التحرك نهائياً أثناء القداس، وعدم خلع الكمامة أثناء القداس، وعدم التقبيل أثناء مرد قبلوا بعضكم بعضاً ويكتفى بالانحناء، ومغادرة الكنيسة مباشرة بعد التناو، وعدم ترك أي مستلزمات بعد القداس، إضافة لعدم التواجد بالحوش بعد القداس.

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وأكدت تعليمات البطريريكة، أن الكل ملتزم بليس الماسك (الكمامة) ولا تساهل ابدا في هذا الأمر مهما كانت الأسباب، كما أن الكل ملتزم بالأماكن المعدة للجلوس والتي ستتم بمعرفة لجنة نظام ونرجو التعاون مع اعضاء فريق النظام، ويجب أن يكون مع كل مصلي زجاجة ماء وزجاجة كحول للتطهير وللسيدات ايشارب خاص بها وعدم إعطائه لأحد.

كما سيتم غلق باب الكنيسة وعدم حضور أي مُصلي بعد ربع ساعة من بدء القداس، كما طالبت الكنيسة الحضور بعدم لمس الأيقونات أو الكتب نهاياً كذلك المصافحة و العناق وحتى متابعة الصلوات تكون من خلال التليفون المحمول أو الأجبية أو الخولاجي الخاص بك.