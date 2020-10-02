شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بذكرى أكتوبر العظيم ودعم الدولة والرئيس على أنغام بشرة خير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع الآلاف أمام النصب التذكاري، بمدينة نصر "المنصة"، تمهيدا للاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد، ودعم الدولة والرئيس السيسى. ورصد الخليج 365، تجمع الآلاف أمام المنصة، في بث مباشر من أمامها بالتزامن مع توافد المئات من المواطنين. ودعا عدد من الأحزاب السياسية، كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

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وتزايد إقبال المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ودعم الدولة والرئيس السيسى، ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط أجواء مبهجة، وذلك بناءً على دعوة عدد من الأحزاب السياسية لكافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

وتوافدت الأسر المصرية والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط المنصة، كما دشن عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، تمهيدا للاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد، كما تم إنشاء مسرح كبير أمام البوابة الرئيسية للحديقة الدولية بمدينة نصر للاحتفال.