شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن القاهرة يتفقد تأمين احتفالية ذكرى نصر أكتوبر ودعم الرئيس بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إلي محيط النصب التذكاري بمدينة نصر، لتفقد الحالة الأمنية، ومتابعة تأمينات احتفالية المواطنين بذكري نصر أكتوبر، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتزايد إقبال المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط أجواء مبهجة.

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وكان عدد من الأحزاب السياسية، دعوا كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.