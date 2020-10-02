ضبط سيدة تُدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب، القبض على فتاة تدير صفحة لترويج للأعمال المنافية للآداب بمصر القديمة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تحوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المٌشار إليها وتبين أنها إحدى السيدات (بدون عمل – مقيمة بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول خاص بها محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة التي توكد نشاطها الآثم - مبلغ مالي من متحصلات نشاطها).

وبمواجهتها أقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وأضافت بأنها قد أنشأت الصفحة المُشار إليها لذات الغرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.