بعد تشريح الجثة.. تفاصيل صادمة في مقتل مهندس داخل شقته بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل صادمة كشف عنها تقرير الطب الشرعي عقب تشريح جثة مهندس عثر عليها مقتولا داخل شقته بمدينة السادس من أكتوبر.

وتبين أن المجني عليه تلقى ١٧ طعنة في منطقة الصدر، و٤ طعنات في الوجه من الجهة اليمنى، واثنتان من اليسرى.

ورجحت التحريات الأولية لضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة ارتكاب الحادث بدافع السرقة لاسيما وجود بعثرة في محتويات الشقة.

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ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مقتولا داخل شقته بنطاق دائرة قسم أول أكتوبر.

وكشفت المعاينة الأولية للعقيد فوزي عامر مفتش الفرقة والمقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث أن الجثة لمهندس بها طعنات متفرقة بالجسم، وأنه يقيم بمفرده.

وشكل العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طرق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.