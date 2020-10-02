التحريات: السرقة وراء قتل مهندس داخل شقته بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: رجحت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة مقتل مهندس داخل شقته بمدينة السادس من أكتوبر بدافع السرقة. وارتفعت أسهم تلك الفرضية مع وجود عثرة محتويات الشقة لاسيما أن القتيل يقيم بمفرده.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مقتولا داخل شقته بنطاق دائرة قسم أول أكتوبر. Advertisements وكشفت المعاينة الأولية للعقيد فوزي عامر مفتش الفرقة والمقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث أن الجثة لشخص خمسيني بها عدة طعنات متفرقة بالجسم. وشكل العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طرق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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