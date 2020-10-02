الإداري يعيد 5 مرشحين لانتخابات البرلمان.. ونظر طعن عصمت السادات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول 5 دعاوي مقامة من أشرف أحمد سامي، ورأفت مهدى وعبد الله وعمرو حنفي شعراوي، وطارق محمد درويش، وإعادتهم لسباق الانتخابات بعد استبعادهم من قبل لجنة الطلبات، وقضت المحكمة بتأجيل 40 دعوى لجلسة اليوم، كما قضت برفض 139 دعوي تطالب بإدراج أسماء مرشحين بكشوف الانتخابات.
كما قررت المحكمة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من البرلماني السابق، محمد أنور عصمت السادات، والمطالبة بإلغاء قرار استبعاد اسمه من كشوف الناخبين لجلسة اليوم الجمعة.
وطالب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.
وتضمنت موضوعات الدعاوى التى تنظرها المحكمة ما بين مرشح يطعن علي عدم قبول أوراق ترشحه من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنت دعاوى آخرى الطعن على عدم إدراج أسماء بعض المتقدمين بكشوف المرشحين برغم قبول أوراقهم من اللجنة ، أما نوع الدعاوى الثالث فتضمن طعن بعض المواطنين علي قرار إدراج أسماء بعض المرشحين بقوائم الترشح وقبول أوراقهم ، ليطالبوا باستبعاد البعض خارج دائرة الانتخابات ورفض ترشحهم.
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