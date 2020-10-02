الإداري يعيد 5 مرشحين لانتخابات البرلمان.. ونظر طعن عصمت السادات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول 5 دعاوي مقامة من أشرف أحمد سامي، ورأفت مهدى وعبد الله وعمرو حنفي شعراوي، وطارق محمد درويش، وإعادتهم لسباق الانتخابات بعد استبعادهم من قبل لجنة الطلبات، وقضت المحكمة بتأجيل 40 دعوى لجلسة اليوم، كما قضت برفض 139 دعوي تطالب بإدراج أسماء مرشحين بكشوف الانتخابات.

كما قررت المحكمة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من البرلماني السابق، محمد أنور عصمت السادات، والمطالبة بإلغاء قرار استبعاد اسمه من كشوف الناخبين لجلسة اليوم الجمعة.

وطالب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وتضمنت موضوعات الدعاوى التى تنظرها المحكمة ما بين مرشح يطعن علي عدم قبول أوراق ترشحه من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنت دعاوى آخرى الطعن على عدم إدراج أسماء بعض المتقدمين بكشوف المرشحين برغم قبول أوراقهم من اللجنة ، أما نوع الدعاوى الثالث فتضمن طعن بعض المواطنين علي قرار إدراج أسماء بعض المرشحين بقوائم الترشح وقبول أوراقهم ، ليطالبوا باستبعاد البعض خارج دائرة الانتخابات ورفض ترشحهم.