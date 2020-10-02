صديقة خائنة وسرقة زائفة .. حل لغز العثور على جثة إثيوبية أسفل سريرها بالعجوزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دفعت سيدة إثيوبية حياتها ثمناً لثقتها ودماثة خلقها لدى استضافتها صديقتها وزوجها، إذ خططا لقتلها وسرقتها حتى كشفت المباحث اللغز وتمكنت من ضبطهما.

جثة في حالة تعفن ملفوفة داخل ملاءة أسفل سرير غرفة النوم، هكذا جاءت المعاينة الأولية لواقعة مقتل سيدة إثيوبية داخل شقتها بمنطقة أرض اللواء، شمال الجيزة.

رائحة الجثة الكريهة وتغيب صاحبة الشقة عن الظهور دفع الجيران لإبلاغ شرطة النجدة التي أخطرت مأمور قسم شرطة العجوزة ورئيس مباحث نقطة أرض اللواء.

وتبين أن المجني عليها في أواخر الثلاثينات من العمر، تقيم بمفردها في شقة مستأجرة، ولم يلاحظ رجال الشرطة وجود بعثرة في محتويات مسكنها.

Advertisements

فريق بحث يترأسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال بمشاركة مفتش فرقة الوسط العقيد هاني شعراوي وضباط وحدة مباحث العجوزة بقيادة المقدم مصطفى خليل عكفوا على فك طلاسم الواقعة بفحص سجل مكالمات الضحية، ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة ومراجعة الجيران عن المترددين على الشقة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت إشراف أطباء مصلحة الطب الشرعي لتشريحها، وتحديد سبب الوفاة، إذ تشير المعاينة الظاهرية إلى اعتداء الجاني عليها بآلة حادة مسددا لها عدة طعنات.

وتوصلت تحريات المباحث إلى تورط صديقة المجني عليها وزوجها في الجريمة بدافع السرقة، وتم ضبطهما وإعادة المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.