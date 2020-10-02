قبل ترويجها.. ضبط عامل بحوزته 11 كجم حشيش داخل سيارة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج، 11 كجم لمخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص داخل سيارة ملاكي. فقد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من ضبط: (عدد 42 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كجم- مبلغ مالي- وهاتف محمول) بحوزة (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج)، وذلك أثناء قيادته سيارة ملاكي. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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