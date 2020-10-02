خطيب الجامع الأزهر: علينا استلهام ذكرى أكتوبر في التعمير والبناء لنهضة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ألقى الشيخ محمد زكي بداري، الأمين العام السابق للدعوة بالأزهر الشريف، خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، حول "أسباب النصر في حرب أكتوبر المجيد".

وقال الشيخ محمد زكي، إن في تاريخ الأمم أياما خالدة لا تنسى، وتظل الأمة في حاجة إلى تذكرها واستلهام دروسها وعبرها وهي ترنو لمستقبلها، مضيفًا أن تاريخ مصر مليء بالمناسبات الخالدة والعظيمة ومنها أهم الأيام في تاريخنا الحديث وهو السادس من أكتوبر 1973، حين حققت مصر أول نصر حقيقي في تاريخها الحديث.

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وأوضح أن من أهم أسباب النصر التوكل على الله حق توكله مع الأخذ بالأسباب، مبينًا أن العودة إلى الاستمساك بالدين والاعتصام به، فهمًا لأصوله وتعلمًا لشرائعه، وتمثلا لأخلاقه، وتحليًا بآدابه، والتزامًا بأسسه وقواعده، وتوحدًا على عقائده ومبادئه، من أهم أسباب النصر والفوز، لأن الله وعد بنصر من ينصرونه، فقال ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.

وأكد الشيخ محمد زكي، أن رجال الأزهر كان لهم دورا كبيرا في نصر أكتوبر العظيم، من خلال وجودهم مع جنود مصر على جبهات القتال يحثونهم على الثبات، ويذكرونهم بوعد الله عز وجل للمؤمنين بالنصر، وبما أعده سبحانه للشهداء، فكانت كلماتهم بمثابة الوقود الذي دفعهم للاستبسال والنصر.

وأشار إلى أن روح أكتوبر ما زالت تسري في الأمة، التي لا تعرف إلا معنى الانتصار والعزة والكرامة، مؤكدًا على ضرورة استلهام روح ذكرى أكتوبر في التعمير والتشييد والبناء، لتنهض مصر بأبنائها ورجالها.