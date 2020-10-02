استعدادا لبدء الاحتفالات.. إقبال كثيف من المواطنين على النصب التذكاري بمدينة نصر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تصوير: هاني رجب

تواف العشرات من المواطنين، عصر الجمعة، على النصب التذكاري بمدينة نصر، للمشاركة في للاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر، التي تبدأ بعد قليل.

ورفع المواطنون لافتات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، والأعلام المصرية، وحرص الأهالي على اصطحاب الأطفال للمشاركة في الاحتفالات.

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ومن المقرر أن يحيي المطرب حكيم ومصطفي حجاج وهشام عباس وبوسي وفرقة المدفعجية.

كان عددا من الأحزاب السياسية، دعو المواطنين للنزول إلى الميادين الرئيسية وأمام المنصة بمدينة نصر، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الجمعة.

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