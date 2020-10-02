محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق بمركز ومدينة ابو النمرس والقرى التابعة لها وهي "طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الأشطر- منيل شيحة" وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت.
وأوضحت المحافظة في بيان لها، الجمععة، أن سبب قطع المياه يرجع إلى أعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس حيث سيتم تغيير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه.
وأهابت شركة مياه الشرب بالجيزة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
كانت هذه تفاصيل خبر لمدة 8 ساعات.. الجيزة: قطع المياه عن 7 قرى بـ"أبو النمرس".. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.