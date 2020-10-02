تخفيضات تتجاوز 50%.. محافظ القاهرة يفتتح معرض "سوق مصر" لمستلزمات الأسرة والمدارس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الجمعة، معرض مستلزمات الأسرة والمدارس الذي تقيمه المحافظة بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان "سوق مصر" بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والغرفة التجارية بالقاهرة وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية.

حضر الافتتاح المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، ونواب المحافظ للمناطق الشرقية والغربية والشمالية، واللواء محمد حنفي السكرتير العام، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المعرض يشارك فيه 300 عارض من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة في تخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدًا على أن المعرض يقدم عروض وخصومات على كافة المنتجات التي تحتاجها الأسر بخصومات تتجاوز 50% خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس.

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ويكون دخول المعرض بالمجان اليوم وغدا من الساعة ١٠ صباحا حتى الساعة ١١ مساء، ويشمل كل ما يخص الأسرة من ملابس ومفروشات وصناعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية، كما سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث يتضمن: عروض فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية تحت إشراف مديرية ثقافة القاهرة وبالتعاون مع هيئة قصور الثقافة كما يتضمن ورش أعمال فنية بالمجان للأطفال وورش للرسم بالرمل وعمل ماسك من الفوم والطباعة والرسم بالألوان الخشبية وعمل لوحات من قصاصات المجلات.

ويضم ورش تبسيط التراث توضح مفهوم التراث العربي وأسرار النجاح في الشخصيات التراثية وعرض لبعض ملامح الشخصية التراثية بالإضافة لمعرض للمنتجات اليدوية (الخيامية والحلي) وفقرات فنية لفرقة آلات شعبية وعروض تنورة وأراجوز بالإضافة إلى مسرح الحديقة الدولية الذي يقدم لزائري المعرض مسرحية من الساعة ٧ إلى ٩ مساءً.

وقال محافظ القاهرة، إن المعرض يستهدف دعم أصحاب المصانع من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يخصص المعرض خيمة عرض خاصة بالتعاون مع جمعية حورس لخدمة مستثمري القطاع غير الرسمي وحماية البيئة تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم الشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وتحقيق رؤية الدولة في مشروع دمج ٢٠٠٠ ورشة في القطاع الرسمي.

وأضاف، أنه تم اختيار الحديقة الدولية لإقامة المعرض في مكان مفتوح يسهل فيه تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا، مؤكدًا على أنه لن يسمح بدخول المعرض دون ارتداء الكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة رواد المعرض.