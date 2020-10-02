شكرا لقرائتكم خبر عن أولي المخابز الآلية هدية مصر للشعب السوداني يدخل الخدمة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ أول مخبز آلي مصري من إجمالي 10 مخايز آلية تبرعت بها مصر للسودان دخول الخدمة للإسهام في معالجة أزمة الخبز الطاحنة التي تشهدها البلاد منذ أشهر، ووصل المخابز يوم الثلاثاء الماضي على متن طائرة شحن مصرية، فيما ستصل بقية المخابز تباعا؟ً عبرجسر جوي من 17 طائرة شحن مصرية.

كان وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، إن الدعم المصري من شأنه الاسهام في تطوير صناعة الخبز بالبلاد سيما أن 80 % من المخابز العاملة حالياً يدوية، مشيرا إلى أن الدعم المصري جاء بوقت مناسب خاصة مع تفاقم ازمات الخبز في السودان إلى جانب تحديات المرحلة الانتقالية.

وأضاف «هناك رغبة كبيرة لدى الحكومة الانتقالية في تأسيس علاقة ترتكز على التعاون البناء وتعزيز كل ما هو تاريخي في العلاقات بين مصر والسودان».كما لفت إلى وجود مساحة كبيره للتبادل التجاري والتعاون والتكامل في الفترة المقبلة لمصلحة البلدين.

بدوره قال السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى إن الفترة المقبلة ستشهد عددا من المشروعات الاستراتيجية بين البلدين على كافة المستويات واستثمار الفرص المتاحة لدى مصر والسودان في إطار العمل المشترك.

ونوه إلى أن الدعم المصري للسودان في صناعة الخبز يأتي ضمن مجموعة من انواع الدعم الإنساني والطبي والاقتصادي بالتنسيق مع مجلس الوزراء السوداني.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لإجمالي المخابز الآلية المصرية التي تصل السودان تباعا ما يزيد عن مليون ونصف رغيفه يوميا.

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وتعمل حكومة الانتقال في السودان على إنهاء الأزمة الاقتصادية التي ورثتها من نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتتمثل أحد جوانب الأزمة النقص الحاد في دقيق الخبز والوقود، إضافة إلى تدني قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وارتفاع معدل التضخم الذي وصل في أغسطس الفائت لـ 166%