شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة الشرق الأوسط تستعد للاحتفال بنصر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت إذاعة الشرق الأوسط خطة للاحتفال بالذكري الـ47 لانتصارات اكتوبر، من خلال مجموعة من البرامج والفقرات.

منها فقرة «غنوه نصر» وهي فترة مفتوحة تتضمن رصد لاهم الأغنيات التي قدمت في أكتوبر والتي تم اعادة توزيعها بشكل جديد مثل على الربابة لمحمد منير وغيرها ولقاءات مع الملحن اكرم عادل والملحن عزيز الشافعي عن توزيع الأغاني.

كما تقدم فقرة «اكتوبر دوت نت» وهي فترة مفتوحة تتضمن مشاركات المستمعين عن ذكريات وأغنيات أكتوبر وعن اهم عبور حدث في حياة كل منهم .

أما «سيناء أرض الاحلام» فهي فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع خبراء الاقتصاد حول مشروعات التنمية في سيناء عن ماتم انجازة والمشروعات المقترحة خلال السنوات القادمة.