شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المنيا تستقبل آلاف المواطنين لإطلاق مظاهرة تأييد ودعم للرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مدينة المنيا في استقبال عدد كبير من المواطنين من مدن وقري المحافظة، بعد ظهر اليوم، لإطلاق مظاهرة تأييد ومبايعة خطوات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال مسؤول بمحافظة المنيا، إن مظاهرة التأييد، تأتي خلال احتفالية كبيرة، يتم تنظيمها في ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر، بمنطقة كورنيش النيل، بجوار شارع مصر، بمدينة المنيا، بحضور آلاف المشاركين من أبناء المحافظة.