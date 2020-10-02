شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي للعاملين بـ«مياه المنيا» ضمن «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، والصرف الصحي بالمنيا، والعضو المنتدب، بأنه تم إجراء فحص طبي للعاملين بالشركة، ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، والخاصة بالكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها .

وأضاف «الشهاوى»، أن الشركة تشارك، في كافة البرامج الرئاسية، والتي تتعلق بالصحة، أو برنامج حياة كريمة الخاص بالأسر الأكثر احتياجا.

وأكد أن كافة هذه البرامج، تهدف للنهوض بالعنصر البشري، وتقديم سبل الرعاية الخاص للمواطنين، لتزيد من الانتماء، والولاء للوطن.