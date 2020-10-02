شكرا لقرائتكم خبر عن «القتل الرحيم» ينهي حياة طائر الكوكتيل بالمنصورة «لا يتحمل العلاج الكيماوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر صاحب طائر «كوكتيل» بعد نصيحة الأطباء إعدام طائره بجرعة بنج زائدة لعدم قدرته على تحمل العلاج بالكيماوي، إثر التأكد من أن الورم الذي تم استئصاله بالأمس كان خبيثا ومتشعب داخل جسده الضعيف.

كان فريق طبى بكلية طب بيطرى بجامعة المنصورة قام الخميس، بإجراء جراحة لإستئصال ورم في منطقة البطن والصدر للطائر.

وأكدت كلية الطب البيطري، في بيان لها، أنه تم استقبال طائر الزينة «الكوكتيل» في قسم أمراض الدواجن بالكلية، وتم تحويله إلى قسم الجراحة والتخدير والأشعة حيث أنه يعاني من ورم حجمة يزيد عن 40 جرام في منطقة البطن وممتد إلى منطقة الصدر ويعاني طائر الزينة من هذا الورم منذ شهرين بناء على تاريخ الحالة المرضية.

وأكد بيان الكلية إن فريق جراحى برئاسة الدكتور عوض رزق أستاذ مساعد الجراحة ومدير المركز الجامعي للخدمات البيطرية بالكلية، والدكتور كامل أبوالعزم أستاذ أمراض الدواجن والمدير التنفيذي لبرنامج تميز الطيور والأرانب بالكلية، وبمساعدة الدكتور محمد جمال مدرس مساعد الجراحة، تعامل مع حالة الطائر.

وقال الدكتور عوض رزق أستاذ مساعد الجراحة: «صاحب الطائر بدأ يلاحظ ظهور ورم صغير بحجم الليمونة في الطائر، منذ 50 يوما ويزيد بمرور الوقت، ووزن الطائر في حدود 100 جرام، بينما الورم يزيد عن 40 جرام، فكان لابد من إجراء جراحة لاستئصال الورم».

وأضاف: «أثناء العملية التي أجريت، وجدنا الورم متشعب ووصل إلى القفص الصدري والأحشاء الداخلية وهذا النوع يكون من النوع الخبيث وأخذنا عينات وتم إرسالها إلى معمل الباثولوجي لتحليلها للتأكد من نوع الورم هل هو حميد أم خبيث».

وتابع: «نجحت العملية ولكننا وجدنا أن هذا الطائر سيموت بالبطيء لأنه لن يتحمل العلاج الكيماوي وعرضنا الأمر على صاحبه وكان الخيار بين إعدام رحيم أو تركه للموت بالبطيء، فقرر صاحب الطائر أن يتم الإعدام الرحيم رحمة بهذا الطائر المسكين والذى يتعذب فقمنا بأعطائه جرعة بنج زائدة ليموت».

وأشار إلى أن استخدام العلاج الكيماوي موجود حاليا في علاج بعض أمراض الكلاب ويتم استخدامه في بعض الحالات التي يتم علاجها بالكلية .

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وأكد الدكتور كامل أبوالعزم أستاذ أمراض الدواجن والمدير التنفيذي لبرنامج تميز الطيور والأرانب بالكلية، أن الأورام موجودة في طيور الزينة وما حدث مع طائر الكوكتيل هو رفق بالحيوان لأن الورم امتد إلى عضلات الصدر وعضلة البطن وكان يجب أن يتم التدخل الجراحي مبكرا للحفاظ على الطائر.

وقال: «صاحب الطائر اشتراه منذ عام تقريبا ولم تبيض، وعلى المربي أن يلاحظ الطيور لديه ويقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة خاصة وأن طيور الزينة أصبح فيها استثمارات بالمليارات داخل مصر» .

وأضاف: «نحن في الكلية على استعداد تام لتقديم المساعدة والمشورة العلمية وعلاج أي أمراض يمكن أن تظهر في طيور الزينة للحفاظ على هذه الإستثمارات» .