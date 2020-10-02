شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تعدّل نوعية عربات 10 قطارات.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تبدأ السكة الحديد، اليوم الجمعة، في إجراء تعديلات في نوعية عربات الدرجات العادية بالسكة السكة الحديد.
وأوضح جدول التشغيل الجديد -الذي سيبدأ ابتداء من اليوم- أنه سيتم تغيير عربات قطار رقم ١٦٠ القاهرة الأقصر إلى عربات روسى بدلا من العربات المميزة.
واعتبارا من غد السبت ٣ أكتوبر يتم تغيير عربات قطار رقم ١٥٩ الأقصر القاهرة إلى عربات روسى بدلا من العربات المميزة.
وأشار الجدول إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد ٤ أكتوبر تغيير عربات عدد ٨ قطارات من عربات درجة ثالثة مطورة إلى عربات درجة ثانية مميزة على خطوط الوجه البحرى وهى:
تعديل تركيب رقم ۸۰۳ ركاب طنطا شربین بعربات مميزة جدوله الحالي.
تعديل تركيب قطار ٨٧٦ رکاب شربين/ طنطا بعربات مميزة جدوله الحالي.
تعديل تركيب قطار ٨٧٥ ركاب طنطا/ كفر الشيخ بعربات مميزة جدوله الحالي.
تعديل تركيب قطار ٨٠٤ رکاب كفر الشيخ / طنطا بعربات مميزة جدوله الحالي.
تعديل تركيب قطار ٢٧١ ركاب الزقازيق الإسماعيلية بعربات مميزة جدوله الحالي.
تعديل تركيب قطار ۲۸۷ ركاب الإسماعيلية بورسعيد بعربات مميزة حدوله الحالي.
تعديل تركيب قطار ۲۸۸ ركاب بورسعيد الإسماعيلية بعربات مميزة جدوله الحالي.
تعديل تركيب قطار ۲۷۸ ركاب الإسماعيلية الزقازيق بعربات مميزة جدوله الحالي.
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