شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تعلن إصلاح وتشغيل عربة top vip واستمرار تعطل الباقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت السكة الحديد إعادة تشغيل عربة top VIP واحدة من إجمالي 5، وذلك بعد أن نجح مهندسي الصيانة بشركة عربات النوم في إصلاحها، وتم ضمها لقطار 2014 القاهرة / أسوان، وذلك بعد توقف استمر شهر ونصف بسبب تعطل وحدات التحكم وشاشات العرض بجميع العربات .

كانت السكة الحديد قد سحبت العربات من شركة الوطنية لخدمات عربات النوم وقامت بضمها إلى تشغيل القطارت VIP، وقررت تخفيض سعر التذكرة من 400 في عربات النوم إلى 300 جنيه، قبل أن ترفعها في الزيادة الأخيرة إلى 375 جنيها.

وكشفت مصادر مطلعة، أن بعد شهر من التشغيل ظهرت مشاكل فنية في وحدات التحكم بشاشات العرض الموجودة بالمقاعد، وحاول مهندسي الهيئة إصلاحها ولكنها فشلت، حيث لجأت إلى الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم التي كانت تشغل هذه العربات قبل انتقال تشغيلها إلى الهيئة مباشرة، وكذلك لجأت للشركة المصنعة لمحاولة إصلاح أعطالها.

وأوضحت المصادر، أن الشركة اكتشفت عدم وجود قطع غيار للشاشات أو ضمان، بالإضافة إلى الرعونة وعدم الخبرة في صيانة هذا النوع من العربات، مما أدى لتعرض وحدات التحكم بالشاشات والمقاعد إلى مشاكل، واستطاع مهندسي الشركة إصلاح عربة واحدة، في الوقت الذي لا يزال 4 عربات متوقفة لعدم وجود قطع غيار وتلف في بعض الألياف بالمقاعد نتيجة سوء الصيانة.

عربة قطار توب VIP صيني مصري - صورة أرشيفية