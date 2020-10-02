شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الاستشارية لـ مبادرة سفراء الإعلام الجديد تقرر الأحد إعلان نتيجة المسابقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اجتمعت اللجنة الاستشارية لـ «مبادرة سفراء الإعلام الجديد»، الجمعة، لدراسة الأفكار المقدمة من الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاختيار الأفضل منهم. وسوف يتم إعلان النتائج وأسماء أصحاب الأفكار المميزة بعد غدا الأحد. يذكر أن المبادرة تقوم فكرتها على أنه مع التطور التكنولوجي أصبح كل مواطن يستطيع أن ينشئ قناة يقدم خلالها برامج ويكون له جمهور من المتابعين، والفكرة كانت أن نستوعب تلك الطاقات وبدلا من مصادرهم المحدودة للمعلومات تمدهم وزارة الاعلام بكافة المعلومات، وسوف يتم اختيار 20 أو 30 من المتقدين بحيادية تامة لنبدأ معهم زيارات إلى المشروعات القومية وتوضيح التغير الذي حدث في مصر في وقت مذهل. لجنة اختيار سفراء الاعلام لجنة اختيار سفراء الاعلام لجنة اختيار سفراء الاعلام لجنة اختيار سفراء الاعلام الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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