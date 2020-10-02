شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يواصل دعوة الركاب لارتداء كمامات خلال استقلاله للوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت شركة المترو دعوة الركاب والإذاعة عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات لحث المواطنين على ارتداء كمامات خلال استقلال خطوط المترو للوقاية ضد فيروس كورونا، مع استمرارها فى توزيع كمامات على عامليها، ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، وذلك تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت شركة المترو، استمرارها فى توزيع الكمامات على كافة العاملين لديها، وكذلك توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار الإذاعة الداخلية بالمحطات فى التنبيه على الركاب بالمحطات، بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال المترو.

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كانت شركة المترو، أعلنت أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو للرقاية من كورونا.

واستمرت شركة المترو في أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بخطوطها الثلاثة ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين ارتداء الكمامات باستمرار.