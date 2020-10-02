شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بطريرك الكاثوليك يترأس احتفال عيد القديسة تريزا بكنيستها فى الشرابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي الاحتفالى بمناسبة عيد القديسة تريزا، وأقيمت صلاة الذبيحة الإلهية بكنيسة القديسة تريزا بالشرابية، بحضور الأب مرقص لطفي راعي الكنيسة، والأب القمص بيشوي فوزي وكيل الإيبارشية البطريركية بالقاهرة، وخورس شمامسة الكنيسة وشعب الرعية، فيما عبر راعي الكنيسة عن امتنانه لحضور نيافة الأنبا باخوم لعيد القديسة تريزا بالرعية، كما شكره علي مجهوداته من أجل النهوض بالكنيسة.

وألقي الأنبا باخوم كلمة، بدأها بالتعبير عن سعادته البالغة بحضوره وسط الرعية اليوم، ولا سيما في عيد القديسة تريزا الطفل يسوع، كما قدم الأنبا باخوم العزاء لجميع الذين انتقلوا إلى السماء من هذه الكنيسة خلال الفترة القصيرة الماضية، كما نقل نيافته عزاء غبطة أبينا البطريرك.

وتحدث الأنبا باخوم ف حول ضرورة عدم فقدان الثقة في شخص الرب يسوع بأنه قادر علي إحداث تغييرات في حياتنا وحياة الآخرين، مضيفا، أن القديسة تريزا الطفل يسوع اختارت طريق القداسة من خلال يسوع الطفل، وختم نيافته كلمة العظة حول ضرورة الثقة في شخص يسوع المسيح بأنه قادر على إخراج عظائم من كافة الأشخاص الذين يعيشون حولنا.

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وصلي الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي من أجل جميع الذين انتقلوا إلى السماء من هذه الرعية وأن يمنح الله ذويهم التعزية، ومن أجل أن يبارك الله خدمة الأب الراعي من أجل مواصلة النهوض بالكنيسة، وأن يبارك الله خدمة الأب الوكيل الرعوي من أجل الاستمرار في خدمة كنائس الإيبارشية.

وفي نهاية صلاة القداس الإلهي، تم تلاوة مديح القديسة تريزا الطفل يسوع، كما تم عمل تطواف بأيقونة القديسة تريزا، وختم الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي بتلاوة صلاة السنة الرعوية "كلمة الله" أعقبها قيام نيافة الأنبا باخوم بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية بأيقونة القديسة تريزا الطفل يسوع.

وعقب صلاة القداس الإلهي، قدم الأب الراعي التهنئة للحضور بمناسبة عيد القديسة تريزا، كما كرم نيافته مع الأب الراعي والأب الوكيل خريجي المرحلة الابتدائية والثانوية العامة والدبلومات الفنية وخريجي الجامعات، وفي نهاية التكريم حث نيافته أبناء الكنيسة علي المشاركة في المشروعات التنموية والدورات التدريبية التي تقدمها لجنة الشباب والإيبارشية، وبعد ذلك منح الأنبا باخوم الحضور البركة الرسولية، ثم افتتح نيافته معرض الكنيسة.