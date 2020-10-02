الشيف ميرفت تصنع البهجة .. فن الشيكولاتة دراسة وعلم أوروبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " الشيكولاتة بالنسبة لي مش مجرد حلوى، لكن هى حالة حب رائعة، عشت معها حتى أصبحت من مصنعيها بعدما حصلت على دورات تدريبية في التصنيع بعدة دول أوروبية منها بلجيكا وأصبحت الجاليات الأجنبية تطلبها بالاسم، لإعداد منتجات معينة فى أعياد ميلاد الملوك والملكات.
التقينا الشيف ميرفت دسوقي، وروت لليوم السابع حكايتها مع الشيكولاتة، من أول الهوية، حتى الدراسة في أوروبا، والاحتراف، في الفيديو التالي
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