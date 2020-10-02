شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يشهدان توزيع 4 أطنان لحوم أضاحى بالمحافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الجمعة، توزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الغربية، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 45 طنًا بالمحافظة ، فيما بلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن على مستوى الجمهورية 879 طنًا .

جاء ذلك على هامش زيارة وزير الأوقاف لمحافظة الغربية، وأداء خطبة الجمعة بالمسجد الأحمدى في طنطا حول روح أكتوبر وتعزيز الانتماء بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، والشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وذلك بمناسبة العيد القومى لمحافظة العربية ومشاركة للمحافظة عيدها القومى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الحاضرون من المسئولين والتنفيذيين أشادوا بعظمة المشروع الذى يعد نقلة حضارية، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي ، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته وتؤكد وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ، ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأهدى الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، درع محافظة الغربية، نظرًا لما يقوم به الوزير من جهد دعوي ووطنى ومجتمعى ملموس وخدمة بيوت الله عز وجل، تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله، ونشر الفكر الوسطى المستنير ، ومحاربة الفكر المتشدد.

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