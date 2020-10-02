شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. ماذا قدمت المبادرة الرئاسية للمحرومين من الخدمات الصحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل مبادرة حياة كريمة فى شقها الصحى محورا أساسيا فى توفير الخدمة العلاجية والطبية للمواطنين خاصة المناطق النائية والحدودية، والتى تعانى نقصا شديدا فى الخدمة. ”الخليج 365” يستعرض فى إنفوجراف إنجازات المبادرة خلال شهر سبتمبر 1- تقديم خدمة طبية لـ74 ألف مواطن بالمجان خلال 20 يوما من شهر سبتمبر 2- إجراء 11 ألفا و73 تحليل دم وطفيليات وأشعة Advertisements 3- تنفيذ القوافل الطبية بمشاركة 601 عيادة 4- عقد 18 ألفا و22 ندوة تثقيف صحى 5- تحويل 905 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية

المبادرة الرئاسية للمحرومين من الخدمات الصحية

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