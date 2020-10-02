شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بطريرك الكاثوليك يبحث إنشاء مكتب للرعاية الصحية مع "لجنة الأطباء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل صباح اليوم الجمعة، الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، أعضاء من لجنة رابطة الأطباء بالإيبارشية البطريركية، ويمثلها دكتور صفوت برزى، دكتور إميل عدلى، ودكتور وحيد المصرى، ودكتورة نادية يوسف.

وبحث نائب بطريرك الكاثوليك، خلال اللقاء، فكرة إنشاء مكتب للخدمات والرعايا الصحية بالإيبارشية، يهتم بعمل حصر لكافة أطباء الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، وكيفية دعم الخدمات الطبية والصحية من أجل خدمة المجتمع.

يذكر أن لجنة شباب الايبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية، نظمت معسكر إعداد الكوادر الإعلامية، والذى بدأ أمس الخميس وينتهى غدا السبت، فى سان مارك ببرج العرب بالإسكندرية بحضور حوالى 20 فرد من شباب الايبارشية البطريركية.

Advertisements

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، إن اليوم الأول من افتتاح المعسكر بدأ بكلمة من الأب فرنسيس مشجعا الشباب علي الاستفادة بأقصي حد، كما قدم برنامج المعسكر و نبذه عن المحاضرين، كما احتوي اليوم علي العديد من المحاضرات عن كتابة التقارير و الإعداد مع الإعلامى رامي جمال و ثقافة التفكير النقدي و معرفه الذات مع المدرب ماجد موريس .