شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بطريرك الكاثوليك يبحث إنشاء مكتب للرعاية الصحية مع "لجنة الأطباء" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل صباح اليوم الجمعة، الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، أعضاء من لجنة رابطة الأطباء بالإيبارشية البطريركية، ويمثلها دكتور صفوت برزى، دكتور إميل عدلى، ودكتور وحيد المصرى، ودكتورة نادية يوسف.
وبحث نائب بطريرك الكاثوليك، خلال اللقاء، فكرة إنشاء مكتب للخدمات والرعايا الصحية بالإيبارشية، يهتم بعمل حصر لكافة أطباء الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، وكيفية دعم الخدمات الطبية والصحية من أجل خدمة المجتمع.
يذكر أن لجنة شباب الايبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية، نظمت معسكر إعداد الكوادر الإعلامية، والذى بدأ أمس الخميس وينتهى غدا السبت، فى سان مارك ببرج العرب بالإسكندرية بحضور حوالى 20 فرد من شباب الايبارشية البطريركية.
وقالت الكنيسة الكاثوليكية، إن اليوم الأول من افتتاح المعسكر بدأ بكلمة من الأب فرنسيس مشجعا الشباب علي الاستفادة بأقصي حد، كما قدم برنامج المعسكر و نبذه عن المحاضرين، كما احتوي اليوم علي العديد من المحاضرات عن كتابة التقارير و الإعداد مع الإعلامى رامي جمال و ثقافة التفكير النقدي و معرفه الذات مع المدرب ماجد موريس .
كانت هذه تفاصيل خبر نائب بطريرك الكاثوليك يبحث إنشاء مكتب للرعاية الصحية مع "لجنة الأطباء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.