شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة المشاركة في «نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية» لبرلمان الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالاقصر، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تمديد فترة التسجيل للمشاركة في عضوية نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية ضمن أنشطة برلمان الشباب ٢٠٢٠ تحت شعار «كن قياديا...كن مؤثرا» وذلك عبر التسجيل على الاستمارة الإلكترونية: https://www.emys.gov.eg/youth/elecY_parliament_form حتي يوم الخميس الموافق 2020/10/15.

وجدير بالذكر يشترط للالتحاق بعضوية برلمان الشباب بمراكز الشباب أن يكون المشترك عضوا بمركز الشباب،وأن لا يتخطي عمر المشترك 25عاما ولا يقل عن 18عاما حتي نهاية فترة التسجيل 15 أكتوبر .