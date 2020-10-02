«الشباب والرياضة»: مشروعات استثمارية بمراكز الرواجح والأقالته بمحافظة الأقصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بمركزي شباب الرواجح والاقالته بمحافظة الاقصر، وذلك ضمن مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب. في مركز شباب الرواجح؛ تم طرح منطقة ترفيهية واجتماعية وخدمية تضم حمام سباحة واكوابارك مائية ومطعم وسوبر ماركت وقاعة مناسبات وملحقاتها. بينما في مركز شباب الاقالته؛ تم طرح منطقة رياضية وترفيهية وخدمية تضم حمام سباحة وملحقاته و2 ملعب خماسي وكافتيريا وقاعة مناسبات وملحقاتها. يذكر أن مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب الذي اطلقته وزارة الشباب والرياضة يتم من خلاله إستثمار المساحات غير المستغلة بالمراكز وانشاءها بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع بدون أي تكلفة على الوزارة أو المركز بالعكس بيتم دفع قيمة حق انتفاع سنوي للمركز لتنمية موارده الذاتية . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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