شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 1.5 مليون مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية العاملة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للإعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لما يقارب ١.٥ مليون مواطن ومواطنة بمحافظة الشرقية.

وأضاف أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالمبادرة الرئاسية، قامت خلال أسبوعين منذ انطلاق الحملة السبت الماضي بتقديم الخدمة الطبية لعدد ١٤٣٧٧٣١ مواطن بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت ٩٢%، كما تم تحويل المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة لمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة بالشرقية، لإستكمال الفحوصات الطبية، وتلقي العلاج اللازم.

وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي، والمتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، لعدد ١٥٦٩٠٤٤ مواطن بالمحافظة، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عام المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من إرتفاع ضغط الدم، وإرتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وإرتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.