شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاختبارات التحريرية لمسابقة الابتعاث إلى دول العالم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منطقة الاقصر الازهرية، ان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اعلن عن بدء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث للعام الدراسي2020/2021 في العاشرة من صباح الأحد المقبل وحتى الأربعاء وذلك بمقر جامعة الأزهر بالدراسة.

ووفقا بيان، إن الاختبارات التحريرية للمسابقة هي بوابة الاختيار الأولى، ومن يجتازها سينتقل إلى المرحلة الثانية، حيث تمر هذه الاختبارات بمجموعة من المراحل المختلفة التي تقوم على معايير واضحة تضمن اختيار أكفأ العناصر التي ستمثل مصر والأزهر في مختلف الدول التي سيتم الإيفاد إليها.

ومن المقرر أن يتم توزيع الاختبارات التحريرية على الأيام حسب التخصصات العلمية، حيث يبدأ اليوم الأول بتخصص العلوم الشرعية، والثاني بتخصص العلوم العربية والرياضيات، والثالث الوعظ والقراءات، والرابع بقية التخصصات بالإضافة إلى اختبار المتقدمين لمسابقة اللغات.