شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض «العودة إلى المدرسة» أمام سنترال الحى الأول بـ6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح معرض منتجات العودة إلى المدرسة أمام سنترال الحى الأول في مدينة 6 أكتوبر وخلف دولفن مول، يضم المعرض حقائب مدرسية وملابس أطفال وألعابا تعليمية من ماركات تجارية عالية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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