ياسمين فؤاد: حملات مرورية يومية على الطرق وإجراءات قانونية ضد 2224 سيارة مخالفة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، على حرص الوزارة تنفيذ حملات مرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن ، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.
وأسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 9698 سيارة حتى الآن ،حيث تبين مطابقة عدد 7474 سيارة و مخالفة 2224 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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