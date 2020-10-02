شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة السويس يتفقد مصابي حادث السخنه ويثني علي الخدمة الطبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور أحمد البرعى وكيل وزاره الصحه بالسويس ترافقه الدكتوره مارى صبحى مدير اداره المستشفيات بالمديريه بتفقد جميع المصابين بالحادث الذي وقع على طريق السخنه بعد وصولهم لمستشفى السويس العام حيث تابع الإجراءات التي تم اتخاذها مع المصابين من اشعات وتحاليل وعمليات وغيرها وتأكد من تواجد جميع الاطباء المعنين من اخصائى الجراحه والعظام واستدعاء التخصصات الاخرى وفقاً لإحتياج الحالات .
وكان شهد طريق السخنة أمس الخميس حادث تصادم ميكروباص مع ملاكي أسفر عن ١٥ مصاب وحاله وفاه واحده في موقع الحادث وتم التأكد من جميع الفرق الطبيه المتواجده وتوافر المستلزمات الجراحيه وجميع ادويه الطوارئ واثني البرعي على الخدمة الطبية الجيدة المقدمة للمصابين
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