شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوقاف كفر الشيخ: حب الوطن ليس شعارات ولكنه مشاركة في البناء والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف بكفر الشيخ، إن النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حب الوطن والانتماء له في قوله لمكة، ضرب مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وأَحبَّكِ إلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ ما خرجت مؤكدًا إن الولاء للوطن يحتم أن يكون الاسنان صادقاً لا يكذب وطنه ولا يخون أهله ولا يبيع قضاياهم بأي ثمن، فالوطنية الحقيقية بناء لا هدم حيث يقول سبحانه «هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها انما هو مجرم في حق دينه ووطنه، والمؤسسات الاسلامية تقوم بدورها في تفنيد الاشاعات ونشر الحقائق .

جاء ذلك خلال القاء الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف خطبة الجمعة،بمسجد 77المنصور بالحامول، بحضور الشيخ عطا البسيونى، مدير عام الدعوة وعدد كبير من الاهالي، عقب افتتاح المسجد بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ .

واضاف وكيل وزارة الاوقاف أن الولاء والانتماء يظهر في احترام علم الدولة وقائدها وجيشها وشرطتها وان يعمل لرفع راية بلده كل في مجاله وميدانه، وليس حب الوطن شعارات ولكن يد تشارك في البناء والتنمية.

افتتاح مسجد

افتتاح مسجد

الشيخ محمد يونس